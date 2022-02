EN IMAGES - Ukraine : à Kiev, les habitants se réfugient dans le métro pour fuir les bombardements

Les agents ont ouvert les tourniquets et indiquent le chemin. Sur son compte Twitter, le réseau a indiqué que l'entrée dans les stations et le voyage en métro étaient dorénavant gratuits, et que "le métro fonctionne selon l'horaire habituel". "Nous vous rappelons que 46 stations peuvent fonctionner en mode refuge", précise le compte, renvoyant vers une carte des abris anti-bombes de la ville.

Au bout des interminables escalators, des groupes de personnes attendent. "Nous restons ici, c'est plus sûr, on va attendre ici", explique dans le métro une jeune femme, refusant de donner son nom, qui garde contre elle son sac avec ses papiers, des chargeurs et beaucoup d'argent en liquide, "les essentiels" pour fuir en temps de guerre, dit-elle.

La nervosité des voyageurs est palpable. Aux abords des stations et dans les couloirs du métro, l'annonce a aussi donné lieu à des scènes d'embrassades, suspendues, au milieu de la précipitation des habitants à se mettre à l'abri ou à quitter la capitale.