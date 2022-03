PHOTOS - Guerre en Ukraine : un immense convoi militaire russe observé grâce à des images satellitaires se rapproche de Kiev

Les forces ukrainiennes sont parvenues jusqu'à présent à empêcher l'accès au centre de Kiev aux forces russes, dont l'avancée reste "ralentie" au cinquième jour de l'invasion et qui se rassemblent autour de la capitale.

L'état-major de l'armée ukrainienne a d'ailleurs affirmé mardi sur Facebook que les forces russes s'étaient regroupées au cours des dernières 24 heures, accumulant des véhicules blindés et des armes d'artillerie "avant tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l'Ukraine".