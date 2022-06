DIAPORAMA - Les images de l'Ukraine défigurée par 100 jours de guerre

Autre commune prise pour cible par les Russes : Marioupol, port stratégique sur la mer d'Azov, situé dans le Sud-Est du pays, a été conquise complètement le 20 mai dernier par les forces de Moscou au terme d'une bataille acharnée qui lui a valu la triste réputation de "ville-martyre" du conflit. Les bombardements incessants et le siège de la ville ont coupé les habitants de nourriture, d'électricité et d'eau, et fait des milliers de victimes. Selon Kiev, la ville est à 90% détruite, au moins 20.000 personnes y ont péri.

Le 9 mars, un hôpital pédiatrique et une maternité avaient été visés par des tirs, une scène apocalyptique immortalisée la première photo ci-dessous, qui a fait trois victimes. Les images aériennes qui suivent, capturées le 21 juin 2021 pour la première et le 29 mars dernier pour la deuxième, dévoilent une ville partiellement rasée. L'un des paysages symptomatiques de la violence de l'assaut russe est notamment celui du théâtre de Marioupol, à l'intérieur duquel un millier de civils s'étaient retranchés. Frappé le 16 mars par l'armée de Moscou, le bâtiment a été totalement éventré. Selon une enquête de l’agence Associated Press publiée début mai, la catastrophe aurait tué plus de 600 civils.