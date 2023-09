AVANT/APRÈS - Séisme au Maroc : les premières images des dégâts vus du ciel

Plus au sud, à Taounghast, ce sont toujours les mêmes images montrées par les clichés satellites avant et après du Cnes. Pour tenter de calmer la colère de ces habitants loin de tout et qui peinent à être secourus, le ministère de l'Intérieur marocain a publié, lundi soir, un communiqué affirmant que "les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires".