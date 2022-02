PHOTOS - Troupes russes, manifestations et exode : le récit de la première journée de guerre en Ukraine

Aussitôt les déclarations de Vladimir Poutine, l'armée russe est entrée sur le territoire ukrainien. Selon des images diffusées par le Comité des gardes-frontières ukrainiens, les véhicules militaires russes, dont des blindés, ont franchi la frontière par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l'Ukraine.

La Russie a jusqu'ici avancé en territoire ukrainien le long de trois axes : au sud depuis la Crimée jusqu'à la ville de Kherson, sur le Dniepr, au nord depuis le Bélarus vers Kiev, le long de deux routes au nord-est et au nord-ouest de la capitale ukrainienne, et à l'est depuis la ville russe de Belgorod vers la grande ville industrielle de Kharkiv, selon les estimations du Pentagone. Dans les prochains jours, voire les prochaines heures, les troupes russes pourraient être massées autour de Kiev.