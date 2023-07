Pluies torrentielles en Chine : deux morts à Pékin, placée en alerte maximale inondations

Pour prévenir tout incident, Pékin a appelé ses habitants à "ne sortir que si nécessaire", exhortant les entreprises à "ne pas obliger leurs employés à se rendre sur leur lieu de travail si ce n'est pas nécessaire". La municipalité a également demandé aux écoles de ne plus accueillir provisoirement de public, car certains élèves et professeurs s'y rendaient encore, malgré les vacances d'été, pour des formations ou des activités extrascolaires, notamment sportives.

De même, les sites touristiques pékinois ont été fermés, comme la Cité interdite, le populaire parc d'attractions Universal Studios, des bibliothèques ou encore des musées. Les activités culturelles, sportives et de divertissement ont été suspendues et les établissements et commerces situés en sous-sol ont reçu l'ordre de fermer en raison des risques d'inondation.