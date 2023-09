Intempéries en Grèce : une impressionnante trombe marine frappe la côte de l'île d'Eubée

Ce phénomène, caractéristique des régions tempérées, a été filmé par un habitant de cette île proche d'Athènes, déjà en proie aux flammes il y a un mois. Il s'agit d'une colonne constituée d'air et d'eau en rotation sur la mer. Un phénomène similaire à une tornade sur la terre, sauf que cette trombe d'eau est "généralement plus intense que la tornade et beaucoup plus dangereuse", comme le précise le directeur du service météorologique national, Thodoris Kolidas. Heureusement, la trombe d'eau est habituellement "de petit diamètre et de courte durée", et provoque donc des dégâts limités.