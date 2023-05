Plus 14 cm en sept ans : un mannequin se fait allonger les jambes pour grandir

C'est le fruit de deux interventions chirurgicales lourdes et risquées, d'un processus de six années, et d'un investissement financier important. Theresia Fischer , une mannequin allemande, a récemment partagé sur son compte Instagram sa nouvelle silhouette après avoir subi volontairement une nouvelle chirurgie lourde et risquée pour allonger ses jambes.

Complexée par sa taille, l'influenceuse a entamé ce processus en 2016 avec une première opération, suivie d'une seconde durant l'été 2022. "8,5CM + 5,5 = 14 cm", a fièrement résumé auprès de ses abonnés la jeune femme de 31 ans, dont les jambes mesurent désormais 116 cm.