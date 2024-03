Plus d'un milliard de dollars empochés : l'incroyable gain d'un joueur à la loterie américaine

Un joueur ou une joueuse de Mega Millions, une des loteries aux États-Unis, vient de remporter 1,13 milliard de dollars dans le New Jersey. Il s'agit du huitième plus gros jackpot jamais empoché dans le pays. Le gagnant avait une chance sur 302 millions de trouver la bonne combinaison de chiffres tirée au sort.

Il a tiré le (très) gros lot. Un joueur de la loterie Mega Millions, disponible dans la plupart des États du territoire américain, a remporté 1,13 milliard d'euros (environ 924 millions d'euros), mardi soir. Originaire du New Jersey, cet homme ou cette femme, dont l'identité n'a pas été révélée, est devenu le huitième plus grand vainqueur d'un jeu de loterie aux États-Unis. Le détenteur du billet n'a pas encore indiqué à l'organisme qui gère le concours qu'il possédait le précieux sésame. Les numéros gagnants lors de ce tirage étaient les suivants : 7, 11, 22, 29, 38 et le 4 en numéro complémentaire.

"Félicitations à la loterie du New Jersey pour avoir vendu un billet gagnant le jackpot, a réagi la directrice de Mega Millons, Gretchen Corbin, selon des propos rapportés par la chaîne américaine NBC. Nous célébrons notre nouveau gagnant, ainsi que tous les prix gagnés et les dollars collectés pour de bonnes causes au cours de cette passionnante course au jackpot." Aucun jackpot de ce jeu n'avait été emporté depuis le mois de décembre, soit depuis 30 tirages effectués à la suite. Particularité américaine : le magasin d'alcool dans lequel a été vendu le ticket gagnant recevra lui aussi une jolie somme grâce à ce tirage, puisqu'un chèque de 30.000 dollars (27.700 euros) lui sera octroyé par le jeu.

Le gagnant avait une chance sur 302,6 millions de trouver la bonne combinaison de chiffres tirée au sort. La somme la plus importante jamais empochée à la loterie dans le monde date de l'été 2022, lorsqu'un homme avait remporté plus de 2 milliards de dollars grâce à l'autre principal jeu de hasard disponible aux États-Unis, le Powerball. Il a fait don d'une partie de ses gains au système scolaire américain.