Guerre en Ukraine : déjà plus de 100.000 soldats russes tués ou blessés, selon les États-Unis

100.000. C'est le nombre de militaires russes qui ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon un chef d'Etat major américain.

"Il y a bien plus de 100.000 soldats russes tués et blessés", a déclaré le général Mark Milley, qui s'exprimait devant le New York Economic Club, ajoutant que les pertes sont "probablement" du même ordre côté ukrainien. Les chiffres avancés par le général Milley, qui n'ont pas pu être confirmés de manière indépendante, sont les plus précis fournis à ce jour par Washington.