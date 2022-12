Plus de 150 blessés dans un accident de trains en Espagne

Plus de peur que de mal pour une grande majorité des passagers de deux trains qui se sont percutés ce mercredi 7 décembre au matin dans la banlieue de Barcelone, dans le Nord-Est de l'Espagne. Plus de 150 personnes ont été légèrement blessées lorsqu'un train se dirigeant vers cette ville a percuté l'arrière d'un autre train, selon les services d'urgence et la compagnie ferroviaire espagnole.

Une porte-parole des services d'urgence a annoncé que 150 passagers avaient été "légèrement blessés", et cinq autres "modérément". "Une collision s'est produite entre deux trains à 7h50 à la station de Montcada i Reixac-Manresa, sur la ligne en direction de Barcelone", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, précisant qu'un train avait "heurté l'arrière d'un autre" train. Une enquête a été ouverte par la Renfe pour déterminer les causes de l'accident.