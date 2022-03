Plus de 1800 secousses en 4 jours aux Açores : le gouvernement se prépare au pire

Selon le secrétaire régional de la Santé, Clélio Meneses, l'activité sismique se situe à une profondeur comprise entre six et 12 kilomètres, ce qui "n'indique aucun risque imminent d'activité volcanique"... pour le moment. "Il n'y a aucun signe ou preuve d'activité volcanique, que ce soit par le satellite ou par les capteurs. Tous les événements sismiques sont d'origine tectonique. Cependant, en raison de l'histoire et de la localisation successive des épicentres, cette situation peut se produire", a-t-il averti mardi lors d'une conférence de presse.

Pour assurer la surveillance du phénomène et se préparer à une éventuelle intervention, des ressources humaines du Service régional de protection civile et d'incendie des Açores (SRPCBA) et du Centre de surveillance et d'information sismovolcanique des Açores (CIVISA) ont été envoyées sur l'île de São Jorge. Deux nouvelles stations sismiques ont par ailleurs été transportées sur l'île, s'ajoutant aux deux existantes.