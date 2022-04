Plus de 3000 migrants en route vers l'Europe sont morts en mer en 2021

C'est le double du bilan enregistré un an plus tôt. Plus de 3000 migrants sont morts en mer l'an passé alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, selon l'Organisation des Nations Unies (ONU). "Sur ce total, 1924 personnes ont été déclarées mortes ou disparues sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale, tandis que 1153 autres ont péri ou ont été portées disparues sur la route maritime de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries", déclare ce vendredi 29 avril Shabia Mantoo, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés à Genève.