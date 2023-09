Plus de 330 millions d'enfants sont en situation d'extrême pauvreté dans le monde, selon l'Unicef

"Les crises aggravées, dues aux conséquences du Covid-19, aux conflits, au changement climatique et aux chocs économiques, ont bloqué les progrès et laissé des millions d'enfants dans une pauvreté extrême", a poursuivi Catherine Russell. Pour elle, les décideurs ne peuvent pas se satisfaire d'une planète où "333 millions d'enfants vivent dans une pauvreté extrême, privés non seulement de leurs besoins fondamentaux, mais aussi de dignité, d'opportunités ou d'espoir".