Au moins 33 agents électoraux sont morts en 24 heures dans le seul État d’Uttar Pradesh, touché par une canicule exceptionnelle. Une température de 46,9°C a notamment été recensé par le service météorologique indien. Près d’un milliard de personnes sont appelés aux urnes jusqu’à ce dimanche pour élire le Premier ministre.

Des records de température ont été battus. Au moins 33 agents électoraux dans l'Uttar Pradesh sont morts en une seule journée en raison des fortes chaleurs qui frappent une partie de l'Inde, où la population est invitée à élire son Premier ministre jusqu'à ce dimanche. Un bilan humain particulièrement élevé qui s'ajoutent à d'autres nombreux décès signalés dans le reste du pays. Selon le service météorologique indien, les températures à Jhansi, dans cet État du nord, ont atteint 46,9 degrés.

"Une compensation financière de 1,5 million de roupies (18.000 dollars) sera versée aux familles des personnes décédées", a précisé dimanche Navdeep Rinwa, directeur général des élections de l'État d'Uttar Pradesh aux journalistes. Dans un autre incident, dans la ville de Ballia du même État, un homme faisant la queue pour voter est mort après avoir perdu connaissance, a indiqué ce responsable.

L'Inde connaît habituellement des températures torrides à la saison chaude, mais cette année les vagues de chaleur ont été exceptionnelles. Les scientifiques mettent en avant le changement climatique pour expliquer ces périodes plus fréquentes et plus intenses.

Près d'un milliard d'Indiens, soit 10% de la population mondiale, est appelé aux urnes jusqu'à ce dimanche. Selon plusieurs sondages, le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi pourrait remporter un troisième mandat. Les résultats seront officiellement annoncés mardi.