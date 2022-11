"Plus le temps avance, plus les Ukrainiens se soudent comme un État-nation", estime Antoine Arjakovsky

Dans ce contexte, l'historien estime que l'Ukraine, avec ses 44 millions d'habitants, "sait que c'est sa chance historique pour enfin devenir un État-nation indépendant". Dès lors, "ils ne vont pas s'arrêter là". L'attitude de la Russie, à ses yeux, ne fait que renforcer ce sentiment : "Plus Poutine fait ce qu'il fait, plus ils [les Ukrainiens, ndlr] sont convaincus". Des populations, y compris dans les régions les plus proches de la Russie, "sont révoltées", si bien que "plus le temps avance, plus les Ukrainiens se soudent comme un État-nation", estime le spécialiste.