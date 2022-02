"Plus personne n'ose prendre l'avion" : la crise en Ukraine vue par ses ressortissants

À Strasbourg, Olga Vavrynchuk veut passer à la vitesse supérieure. Arrivée en France 20 ans plus tôt, elle espère accueillir une partie de sa famille, toujours à Kiev. "J'ai appelé ma mère, ma nièce et ma sœur. Je suis très inquiète. On craint de futurs bombardements sur la capitale", souffle-t-elle à TF1info, ne croyant pas à une désescalade russe. "On ne peut pas savoir ce qu'il se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Mais une chose est certaine : les hommes de ma famille sont prêts à prendre les armes".

"Évidemment que les Ukrainiens vont défendre leur patrie", insiste Bohdan Bilohotsky. Aujourd'hui domicilié à Paris, il est en colère contre l'inaction occidentale et continue de prendre des nouvelles de ses proches à l'Est de l'Europe. Mais ne lui parlez pas de "crise ukrainienne". "C'est une crise russe, ce sont les troupes de Vladimir Poutine qui envahissent notre pays et non l'inverse !", tance-t-il. Comme d'autres pourtant, il se refuse à l'idée d'une guerre. "Ça me paraît irréaliste dans les faits", déclare-t-il en admettant toutefois ne pas "comprendre ce que veut" l'ancien agent du KGB.