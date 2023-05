Plusieurs jours après leur retour d'Iran, les deux ex-prisonniers français toujours hospitalisés

"Nous n'avions eu de cesse de plaider auprès des autorités iraniennes pour la libération de Bernard Phelan et de Benjamin Brière sur des bases humanitaires, l'un et l'autre étant malades et affaiblis au point qu'ils sont encore aujourd'hui hospitalisés tous les deux", a déclaré Catherine Colonna devant l'Assemblée nationale ce mardi. La ministre des Affaires étrangères a rappelé qu'"il nous reste encore à obtenir la libération de quatre autres compatriotes", pour lesquelles elle exige toujours "leur libération immédiate et sans conditions".