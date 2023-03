Fusillade mortelle à Hambourg : qui sont les Témoins de Jéhovah ?

Le statut de l'organisation varie d'un pays à l'autre : ils sont considérés au même titre que les "grandes" religions en Autriche et en Allemagne, qui compte environ 175.000 membres de cette confession, dont 3800 à Hambourg, selon le site des Témoins. Dans le monde, d'après la même source, le mouvement compterait 8,7 millions d'adeptes à travers 239 pays.

En France, nombre de leurs branches locales ont le statut d'"association cultuelle", et ce mouvement rigoriste est régulièrement accusé de dérives sectaires. Ainsi, selon Le Figaro, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) indiquait en 2021 avoir fait l'objet de 99 saisines au sujet des Témoins de Jéhovah. L'organisme public estimait notamment que le mouvement avait profité de la crise sanitaire pour "faire du prosélytisme abusif" auprès de la population par courriers et courriels.

Ses membres sont d'ailleurs connus pour leur zèle missionnaire et leur activité de porte-à-porte, munis de leur Bible dans une traduction qui leur est propre, pour annoncer l'instauration prochaine du royaume millénaire de Dieu, du paradis sur Terre.