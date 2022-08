Poissons morts entre l'Allemagne et la Pologne : le mystère demeure

Le mystère reste entier. Dimanche 14 août, la ministre polonaise du Climat a déclaré que l'origine de la pollution du fleuve Oder, faisant office de frontière en la Pologne et l'Allemagne, restait encore inconnue. Depuis plusieurs jours, les autorités ne cessent de repêcher des tonnes de poisson mort, le long du fleuve. "Aucune analyse n'a confirmé la présence de substances toxiques", a indiqué la ministre Anne Moskwa.

Les premiers tests effectués visaient à confirmer - ou non - la présence de métaux lourds, comme le mercure. La seule anomalie constatée, pour l'heure, reste le niveau élevé d'oxygène dans l'eau. Selon l'officielle polonaise, toutes les pistes restent sur la table. "Nous analysons différentes possibilités, aussi bien l'introduction de substances dangereuses que la situation naturelle", la sécheresse et les vagues de chaleur.

Désormais, selon son homologue allemande Steffi Lemke, l'objectif est de "réduire les conséquences de la catastrophe" et, si possible, prévenir d'autres dommages qu'elle risquerait de provoquer. "Nous ignorons combien de temps et dans quelle mesure cette catastrophe va impacter le système écologique, des mois, peut-être des années", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse. D'après les deux ministres, la pollution de l'Oder n'a d'impact ni sur les eaux souterraines ni sur l'eau potable des deux côtés du fleuve. Pour autant, cette pollution est déjà qualifiée, outre-Rhin, de "catastrophe du siècle" par le Berliner Zeitung. Les nouvelles analyses porteront, entre autres, sur la présence de pesticides.