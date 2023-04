Lu Shaye, membre actif des "loups combattants", ce clan décomplexé de la diplomatie chinoise

La partie de chasse du clan des loups devrait encore férocement se poursuivre : si Pékin veut une meilleure image à l'international, "les nécessités de la politique intérieure et le besoin d'affirmer ses intérêts font qu'elle continuera à agir dans la direction opposée", comme l'expliquait fin 2021 Adam Ni, du Centre de politique chinoise à Canberra. Entre faire plaisir à la communauté internationale et s'impliquer pleinement dans la stratégie nationaliste du régime communiste, les loups féroces ont choisi leur camp. Et l'ambassadeur à Paris ne s'en cache pas. Dans la revue chinoise Guancha, il détaillait sa position guère diplomate : "Nous évaluons notre travail non pas en fonction de ce que les étrangers pensent de nous, mais plutôt en fonction de ce que pense le peuple de notre pays."