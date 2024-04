Élections européennes : le vote devient possible (et obligatoire) dès 16 ans en Belgique

Obligatoire en Belgique, le vote va être étendu aux jeunes dès l'âge de 16 ans à l'occasion des élections européennes. Cela représente quelque 280.000 électeurs chez nos voisins. Les autorités ont toutefois acté que les mineurs qui n'iraient pas voter ne seraient pas sanctionnés, contrairement aux plus de 18 ans.

Jusqu'à présent en Belgique, seuls les citoyens de 18 ans et plus étaient invités à se rendre dans les bureaux de vote à l'occasion des grands rendez-vous électoraux. Des règles similaires à celles observées en France, mais qui vont évoluer chez nos voisins cette année à l'occasion des élections européennes. Le 9 juin prochain, les jeunes de 16 et 17 ans seront en effet appelés à voter pour élire les eurodéputés qui les représenteront.

Un vote obligatoire... sur le papier

Courant mars, la Cour constitutionnelle a tranché, via un arrêt, le caractère obligatoire du vote des jeunes âgés de 16 et 17 ans. Comme le souligne la RTBF, ce sont au total près de 280.000 personnes qui sont concernées par cette évolution législative.

Ces néo-votants ne sont par ailleurs pas seulement autorisés à déposer un bulletin dans l'urne : ils y sont obligés ! En Belgique, le vote est en effet obligatoire, et ce, depuis plus de 100 ans. Les électeurs qui ne se déplacent pas dans les bureaux de vote sont tenus de justifier leur absence (motifs médicaux, impératifs familiaux ou professionnels...), sous peine de sanctions.

Le 27 mars, le conseil belge des ministres a néanmoins plaidé pour une forme de clémence envers les jeunes électeurs. En marge de l'abaissement de l'âge légal à 16 ans, il a été acté qu'il n'y aurait pas de sanctions prises envers les mineurs qui auraient fait l'impasse sur leur devoir citoyen. Le vote reste donc en apparence obligatoire, même si aucun dispositif ne prévoit de sévir contre les abstentionnistes de moins de 18 ans.

Dans les médias belges, on insiste sur le fait que cet abaissement de l'âge légal pour voter n'est introduit qu'à l'occasion des élections européennes. Une règle électorale qui fait de Bruxelles le 4ᵉ pays de l'UE à autoriser les citoyens de 16 et 17 ans à prendre part à un vote. Malte, l’Allemagne et l’Autriche ont en effet déjà adopté une législation en ce sens.

Des jeunes Français pourraient aussi glisser un bulletin dans l'urne en Belgique le 9 juin. En effet, n'importe quel ressortissant d'un pays membre de l'UE, âgé de 16 ans ou plus et ayant sa résidence principale dans une commune belge, peut aller voter. Ce qui inclut par exemple des lycéens français qui seraient scolarisés en Belgique et y résideraient tout au long de l'année.