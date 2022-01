Rocco Siffredi "officiellement" candidat à la présidentielle en Italie

Rocco Siffredi, futur président de l’Italie ? Le célèbre acteur porno italien a publié trois vidéos sur son compte Instagram où il a fini par se dire candidat à l'élection présidentielle. Sur le premier post, publié le 20 janvier, alors premier jour du scrutin, il a déclaré ironiquement : "Je déclare officiellement ma candidature au rôle de président de la République. Au fond, il est bien connu que j’ai fait plus de bien au pays que tous les politiques réunis."

Puis, pris dans l’élan de ce qui devait être initialement une boutade, Rocco Siffredi a posté un second message quelques jours plus tard. Dans cette vidéo, le ton a semblé plus solennel et sa candidature a été "officialisée" : "Grâce à vous et au renoncement de notre grand président, j’ai donc décidé d’aller de l’avant et formaliser officiellement ma candidature au poste de président de la République."