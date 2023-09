En Grèce, le nouveau visage de la gauche est un ancien trader de Goldman Sachs

En proie à des conflits internes, largement battu au cours des élections législatives successives de mai et juin, le parti de gauche grec Syriza traverse une période de crise. C'est dans ce contexte tendu que son nouveau dirigeant a été élu ce dimanche, avec 56% des voix. Encore inconnu en Grèce voilà quelques semaines, Stefanos Kasselakis a créé la surprise après le retrait d'Alexis Tsipras. Il faut dire que son profil détonne, et pas uniquement en raison de sa carrure d'athlète : longtemps exilé aux États-Unis et marié à un homme, il affiche surtout à 35 ans un passé d'ancien trader, au sein de la banque Goldman Sachs.