Pollution : la Nasa traque depuis l'espace les "super-émetteurs" de méthane

Lancée dans l'espace en juillet et installée sur la Station spatiale internationale, la mission, baptisée EMIT, était d'abord destinée à observer la façon dont le déplacement de poussières minérales affecte le climat. Mais cet outil s'est également révélé utile pour une autre tâche cruciale : il a permis d'observer plus de 50 "super-émetteurs" en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des États-Unis, a déclaré la Nasa mardi.

Cette capacité "va non seulement aider les scientifiques à mieux localiser d'où les fuites de méthane proviennent, mais aussi aider à comprendre comment on peut s'y attaquer, et rapidement", a déclaré le patron de la Nasa, Bill Nelson. L'outil, très puissant, est capable à la fois d'examiner des bandes "de plusieurs dizaines de kilomètres de large" mais aussi se concentrer sur "des zones aussi petites qu'un terrain de football", précise l'agence spatiale dans un communiqué.

Cette technologie a permis de détecter des panaches dont certains "sont parmi les plus grands jamais vus", a ajouté dans un communiqué Andrew Thorpe, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. "Ce que nous avons trouvé en si peu de temps dépasse déjà ce qu'on pouvait imaginer."