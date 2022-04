Pologne : au moins cinq morts après deux explosions dans une mine de charbon

La première explosion de méthane a eu lieu peu après minuit, selon la compagnie JSW, qui gère le site. À ce moment-là, 42 mineurs se trouvaient à une profondeur de 1000 mètres dans la mine.

La seconde s'est déclenchée un peu plus tard. Les secours ont été touchés au cours de leur intervention et comptent au moins un mort dans leurs rangs : "Nous savons qu'un sauveteur a certainement été victime de cette opération de sauvetage, et il est possible que la vie d'autres soit également en danger", a expliqué M. Morawiecki.