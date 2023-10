Pologne : des élections législatives cruciales pour les relations du pays avec l'Europe

Un scrutin qui oppose donc deux projets radicalement différents pour le pays, avec d'un côté une Pologne souveraine, fondée sur les valeurs catholiques traditionnelles, et de l'autre une Pologne tournée vers l'Europe et attachée à l'État de droit. De quoi pousser Dorota Dakowska, professeure de science politique à Aix-en-Provence, à décrire ce scrutin comme "l'élection la plus importante" depuis le premier vote de la période post-communiste en 1989. "Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie en Pologne et l'avenir de la Pologne en tant que démocratie et État de droit", estime-t-elle. Mais c'est aussi l'avenir de son voisin ukrainien. Après l'élection récente en Slovaquie d'un gouvernement hostile à l'aide à l'Ukraine, Kiev et ses alliés espère que la Pologne restera du côté des soutiens de l'Ukraine.