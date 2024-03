En Pologne, des oiseaux meurent-ils par dizaines "après avoir mangé des céréales ukrainiennes ?

Une vidéo montre une dizaine d'oiseaux inanimés sur une voie ferrée en Pologne. Les internautes prétendent que ces volatiles sont morts "après avoir mangé des céréales ukrainiennes". Il n'existe aucune preuve de cette affirmation.

Un début d'hécatombe ? Des internautes s'inquiètent après la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le 25 février, qui montre de nombreux oiseaux gisants sur des voies ferrées. Selon ceux qui la partagent, les volatiles seraient "après avoir mangé des céréales ukrainiennes". "En Pologne, les oiseaux meurent par dizaines à cause du grain ukrainien", assure l'un d'entre eux. "Nous sommes les suivants", s'alarme-t-il, y voyant un funeste présage. Mais qu'en est-il réellement ?

Cet internaute affirme à tort qu'une dizaine d'oiseaux seraient morts après avoir mangé du blé ukrainien, en février 2024 - Capture d'écran

D'après nos recherches, la vidéo est authentique. Nous l'avons retrouvée dans son intégralité sur Facebook et sur YouTube. Mise en ligne le 20 février, elle montre effectivement plusieurs oiseaux morts, plus précisément des corbeaux freux. L'auteur, originaire de la ville polonaise de Zamosc, écrit que les céréales ukrainiennes seraient à l'origine de leur décès. "Elles tuent les oiseaux polonais, elles tuent l'agriculture polonaise et elles tuent aussi les consommateurs polonais", déplore-t-il.

Cet internaute à la tête d'un blog aux positions pro-russes n'apporte toutefois aucune preuve de ses accusations. Comme seul argument, l'homme filme simplement quelques graines de maïs entre deux wagons d'un train de l'entreprise "Laude Smart Intermodal", un prestataire spécialisé dans le transport et la logistique, qui relie notamment Kiev à des capitales européennes.

La cause de la mort inconnue

Et pour cause, malgré nos nombreuses recherches, il n'existe aucune preuve factuelle de ce lien. Au contraire, tous les indices conduisent à écarter cette hypothèse. Oui, des céréales en provenance d'Ukraine ont bien été déversées par des agriculteurs polonais, qui ont ouvert le contenu de plusieurs wagons sur une voie ferrée. Une action qui, si elle a aussi eu lieu le mardi 20 février, s'est déroulée à Przemysl, soit plus de 130 km au sud de Zamosc Starowka, où ont été tournées les images.

Enfin, les oiseaux visibles dans la vidéo sont presque exclusivement des corbeaux. On n'aperçoit ni pigeons ni moineaux, ces espèces que l'on retrouve habituellement dans les zones urbaines et qui auraient également dû être "empoisonnées".

Alors quelle est la cause de la mort de ces corvidés ? Pour en savoir plus, nous avons cherché dans la presse locale. Mais impossible d'être conclusifs, puisque les autorités n'ont mené aucune enquête. Afin d'y voir plus clair, le site polonais de fact-checking Demagog a donc montré la séquence à un ornithologue. Pour lui, toutes les hypothèses sont envisageables, de l'empoisonnement ciblé à l'intoxication alimentaire en passant par la grippe aviaire. Le spécialiste précise cependant que seules des analyses toxicologiques et vétérinaires auraient permis de déterminer l'origine du décès des passereaux.

En résumé, l'affirmation selon laquelle des oiseaux seraient morts à cause des céréales ukrainiennes est totalement infondée. Elle ne repose que sur une pure spéculation d'un internaute et n'est corroborée par aucun élément factuel. Pour rappel, si l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, elle bénéficie d'un accord qui prévoit une ouverture du marché européen. Pour exporter son blé, Kiev doit respecter une harmonisation des législations et des normes, y compris dans la réglementation relative aux produits agricoles.

