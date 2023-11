Pologne : un jeune migrant syrien blessé par le tir d'un militaire à la frontière avec la Biélorussie

Le jeune Syrien, qui attend une intervention chirurgicale, "a déclaré vouloir demander une protection internationale", a indiqué Mme Chrzanowska. "La police militaire a ouvert une enquête", a indiqué de son côté à l'agence polonaise PAP le procureur Radoslaw Wiszenko, membre du parquet de Bialystok. Ce dernier a ajouté que "selon [ses] informations, il s'est agi d'un accident arrivé lorsque le soldat a trébuché" sur le chemin.

Le gouvernement polonais a construit une barrière métallique le long de sa frontière avec le Bélarus en 2022 et déployé une force militaire et policière considérable sur place afin de dissuader les migrants de traverser illégalement la frontière, une opération orchestrée par Minsk, selon lui. L'Union européenne avait par ailleurs accusé le président bélarusse Alexandre Loukachenko d'avoir favorisé cette situation en délivrant des visas à des migrants et en les acheminant à la frontière pour se venger de sanctions européennes.

Les gardes-frontières, secondés par l'armée, appliquent souvent des "push-backs", ou "renvois illégaux de migrants", à la frontière pour renvoyer les migrants vers la Biélorussie, mesures critiquées par les organisations de défense des droits de l'Homme.