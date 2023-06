VIDÉO - Pologne : une marée humaine défie le pouvoir populiste dans les rues de Varsovie

Venus de toute la Pologne, les manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'opposition antigouvernementale et de son chef, Donald Tusk. À la tête du principal parti d'opposition centriste (PO), il avait appelé de ses vœux à cette mobilisation pour protester contre "la vie chère, l'escroquerie et le mensonge" et contre le parti nationaliste au pouvoir, le PiS. "Ça suffit !", "On ne veut pas une Pologne autoritaire", "Le PiS, c'est la vie chère", clamaient donc les pancartes, dirigées contre la majorité au pouvoir depuis bientôt huit ans. Des cœurs aux couleurs du pays collés sur la poitrine, les responsables de la PO ont conduit la marche le long de la Voie royale dans la capitale polonaise. En tête de cortège, le prix Nobel de la Paix et leader légendaire du premier syndicat libre du monde communiste, Lech Walesa.