Pont effondré aux États-Unis : le Francis Scott Key Bridge, ce monument emblématique de Baltimore percuté par un cargo

Le Francis Scott Key Bridge s'est effondré à Baltimore, aux États-Unis, dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été heurté par un cargo. Ce pont autoroutier, aux arches impressionnantes, avait été construit en 1977. Il mesurait 2,6 kilomètres de longueur.

C'était un pont emblématique de Baltimore. Le Francis Scott Key Bridge s'est effondré ce mardi, vers 1h35 du matin, après avoir été heurté par un cargo battant pavillon singapourien. Une vingtaine de personnes et plusieurs véhicules sont tombés dans l'eau, selon les secours. Ce pont, aux arches imposantes, mesurait 2,6 kilomètres de longueur. Il constituait un axe crucial pour le réseau de transports et l'économie de cette ville industrielle et portuaire du nord-est des États-Unis, située quelques kilomètres au-dessus de la capitale Washington.

Il traversait la rivière Patapsco et était un passage important pour les navires souhaitant rejoindre le port de Baltimore. Pont le plus extérieur du réseau autoroutier de Baltimore, sa destruction va obliger de nombreux automobilistes et camions de marchandises à faire un important détour pour rejoindre la rive sud du cours d'eau. "Toutes les voies ont été fermées dans les deux sens en raison d'un incident sur le pont Key I-695", avait en effet précisé dans la nuit le département des transports du Maryland, dans un communiqué. La circulation a été reportée vers d'autres voies.

Nommé en honneur du créateur de l'hymne américain

Le Francis Scott Key Bridge était un pont à poutres en treillis continu, c'est-à-dire assemblé de différentes poutres métalliques formant plusieurs triangles et permettant à la structure d'obtenir une importante stabilité. C'était l'un des plus longs ponts de ce type aux États-Unis. Sa construction s'est achevée en 1977, pour un montant, à l'époque, de 60 millions de dollars. Aujourd'hui, selon le département des transports du Maryland, il permettait la circulation de 31.000 véhicules par jour et de 11,5 millions chaque année. Il a été rénové plusieurs fois dans les années 80 et 90 pour améliorer son accès.

Le nom de ce pont rend hommage au créateur de l'hymne national américain, le Star-Splanged-Banner. Une dénomination qui prend son sens au regard de l'histoire de cette musique, que Francis Scott Key avait composé en 1812 après l'attaque britannique de Fort McHenry. Une offensive qu'il avait observée depuis le site où a été construit le futur pont, reliant les deux rives de la rivière traversant la ville du Maryland.

Véritable symbole de Baltimore, le Francis Scott Key Bridge, aussi appelé plus communément Key Bridge, avait servi de décor pour la célèbre série The Wire, qui se déroule dans la ville.