"Avoir un enfant coûte très cher" : la baisse (inédite) de la population chinoise partie pour durer ?

Est-il possible d'inverser la tendance ou les dés sont-ils déjà jetés ?

En août 2021, les autorités chinoises ont mis en place une politique nataliste. Une famille peut désormais avoir jusqu'à trois enfants. Des incitations fiscales et autres allocations ont été instaurées. Les congés maternité et paternité ont été allongés. Des subventions sont accordées pour permettre de créer des crèches à moindre coût pour les familles et, de ce fait, faciliter l'articulation vie professionnelle et vie personnelle. Pékin a, par ailleurs, interdit les cours particuliers extra-scolaires, qui représentent une part importante du budget des foyers, afin de réduire le coût d’éducation. Dans les classes moyennes et supérieures, la pratique – qui coûte très cher – était très répandue.

Mais cette batterie de mesures va mettre du temps à porter ses fruits. Et il est difficile de savoir si elles seront suffisantes. D'autant plus que l'habitude des familles réduites est à présent solidement ancrée dans le pays. En plus, la durée des études et le taux de chômage chez les jeunes continuent d'augmenter.