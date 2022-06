États-Unis : la Cour suprême consacre le droit à être armé hors de chez soi

Lors d'un arrêt historique en 2008, la Cour Suprême a changé de position et établi pour la première fois un droit à posséder une arme à son domicile pour se défendre. Elle a toutefois laissé aux villes et aux États le soin de réguler le transport en dehors du domicile, si bien que les règles sont très variables d'un endroit à l'autre. L'arrêt de jeudi met un terme à cette latitude en gravant dans le marbre le droit de porter une arme. Dans un premier temps, il devrait faire tomber des lois similaires à celle de New York en vigueur dans d'autres États, dont certains très peuplés comme la Californie ou le New Jersey.

De ce fait, d'autres restrictions en vigueur essentiellement dans les États démocrates pourraient être contestées en justice en vertu de ce nouveau cadre légal. Rappelons que près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux États-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey. L'an dernier, plus de 20.000 homicides par arme à feu ont été recensés sur le site Gun Violence Archive.