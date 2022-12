Port du voile en Iran : vers une évolution des lois en vigueur ?

Depuis, les vagues de protestations se succèdent. Le Conseil suprême de la sécurité nationale a expliqué samedi que "plus de 200 personnes" avaient été tuées en deux mois et demi. Une estimation qui comprend, selon l'agence officielle Irna, "les morts civils et des forces de sécurité, les victimes de heurts entre groupes opposés, les émeutiers et les groupes contre-révolutionnaires et séparatistes". D'autres sources évoquent un bilan plus lourd.

"Le Parlement et le pouvoir judiciaire travaillent" sur la question du voile, a lancé le procureur général Mohammad Jafar Montazeri, cité vendredi par les médias officiels iraniens. L'intéressé n'a pas donné plus de détails, mais l'on note que le président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi a déjà ordonné l'instauration de nouvelles restrictions vestimentaires. Au cours d'une récente conférence, ce dernier a toutefois tenu des propos laissant croire à une plus grande ouverture du régime sur cette la question voile à l'avenir. "Notre constitution a des valeurs et des principes solides et immuables (...) Mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la constitution qui peuvent être infléchies", a-t-il expliqué.

Rappelons que le voile est devenu obligatoire en Iran en 1983, quatre années après que ne se déclenche révolution islamique de 1979. La police des mœurs, autrement désignée sous le nom de Gasht-e Ershad (patrouilles d'orientation), a quant à elle été créée sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, pour "répandre la culture de la décence et du hijab".