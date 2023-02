Longue portée, précis, discrets... Les GLSDB, envoyés par Biden, des missiles déterminants pour l'Ukraine

Avant même d'être utilisées sur le terrain, ces armes devraient faire évoluer la situation dans l'Est de l'Ukraine. En effet, l'arrivée prochaine de ces GLSDB pourrait entraîner la Russie à reculer sensiblement les lignes d'approvisionnement de ses soldats présents sur le terrain. Un tel recul rendrait alors les soldats russes plus vulnérables et complexifier les plans d'une nouvelle offensive russe de grande envergure, comme cela est redouté par Kiev et le reste de l'Occident.

Selon un communiqué commun de Boeing et Saab, ces "GLSDB [permettent] au système d'artillerie d'atteindre des cibles à des distances beaucoup plus longues et d'engager des cibles difficiles à atteindre, tout en maintenant la maniabilité et la précision de vol de la bombe de petit diamètre".

Autre point, cette bombe de "petit diamètre" peut être utilisée à partir de plusieurs types de lanceurs... dont les HIMARS ou les M270 MLRS, deux systèmes déjà présents sur le sol ukrainien. "[Elle] peut également être tiré[e] par des lanceurs non traditionnels, comme depuis l'arrière d'un camion d'apparence ordinaire (...). Cela rendrait plus difficile pour les forces russes de trouver et de détruire le système", jugeaient en décembre dernier les experts John Hardie et Bradley Bowman, de la Fondation pour la défense des démocraties.