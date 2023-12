Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne devenu... rival de Volodymyr Zelensky

Devenu rival du président Zelensky, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, n'hésite plus à remettre en cause la stratégie militaire du pays. Nommé en 2021, ce haut gradé est parvenu à contenir l'invasion russe à l'est du territoire ukrainien. À Kiev, certains l'imaginent même comme un futur concurrent à la présidence du pays. Portrait.

C'est un exercice auquel Valeri Zaloujny n'est pas encore habitué. Entouré de journalistes, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes répond aux questions des médias pour la première fois depuis l'invasion de son pays par la Russie, en février 2022. "Marinka n'existe plus", affirme-t-il devant les caméras, mardi 26 décembre. Cette très attendue conférence de presse intervient quelques jours après un exercice similaire de questions/réponses organisé par le président du pays, Volodymyr Zelensky. Depuis plusieurs mois, les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe.

Critiqué pour avoir admis l'échec de la contre-offensive ukrainienne

Le point de bascule de cette mésentente ? Les critiques formulées par Zaloujny, début novembre, au sujet de la contre-offensive ratée menée par Kiev à l'est de l'Ukraine. Dans une interview publiée par The Economist, le haut gradé a répété que son armée avait besoin de "quelque chose de nouveau" pour réussir à avancer face aux soldats russes, évoquant "l'impasse" dans laquelle ses hommes se trouvaient. "Il est important de comprendre que cette guerre ne peut être gagnée avec les armes de la génération précédente et des méthodes dépassées", avait-il par ailleurs regretté, tout en déplorant le retard de livraison de certains équipements militaires et le manque de bras ukrainiens disponibles pour combattre.

En Ukraine, ces propos tenus publiquement, dans un grand hebdomadaire de la presse anglo-saxonne, avaient suscité une importante polémique. Volodymyr Zelensky s'était d'ailleurs empressé de répondre au chef d'état-major quelques jours à peine après la parution de l'entretien. "Le temps a passé aujourd'hui et les gens sont fatigués, avait rétorqué le président ukrainien. Mais nous ne sommes pas dans une impasse. Je suis absolument certain que nous allons relever ce défi." Pas de quoi faire retirer ses propos à Zaloujny, qui a réitéré sa vision devant les journalistes, mardi : "J'ai été beaucoup critiqué pour ces commentaires, mais avec le temps, les gens vont se rendre compte que j'avais complètement raison".

Un militaire de carrière depuis toujours

Pourtant, avant leur discorde, Valeri Zaloujny affichait sa proximité avec Volodymyr Zelensky. Lorsque que ce dernier l'a nommé commandant en chef des armées, en 2021, le soldat possédait déjà une riche carrière au sein de l'armée. Né en 1978, Zaloujny a peu à peu gravi les échelons. Durant sa jeunesse, il intègre l'Académie militaire d'Odessa, quelques années après l'indépendance de l'Ukraine. Très vite, il s'intéresse à la stratégie militaire et s'inspire des tactiques de doctrine de la guerre développées en Russie. De fil en aiguille, il monte en grade, jusqu'à devenir, en 2019, responsable des troupes positionnées dans le nord de l'Ukraine.

Jusqu'à son accession au plus haut grade, Valeri Zaloujny a toujours cultivé sa volonté d'adopter des techniques modernes pour diriger ses hommes sur le terrain. Fin connaisseur des derniers équipements technologiques développés pour les combats sur le terrain, il est aussi un responsable apprécié de sa base. Mais ses récents propos au sujet de l'échec de la contre-offensive ont brisé la confiance du clan pro-Zelensky. "Ce n'est pas un jeu d'aller déclarer dans un journal britannique d'influence un désaccord total, analysait en novembre l'ancien ambassadeur de France en Russie Claude Blanchemaison, sur LCI. Dire que l'armée est dans une impasse, cela risque aussi de démotiver ses troupes."

Rival en puissance de Zelensky ?

Zaloujny représente-t-il une menace politique pour Volodymyr Zelensky, toujours installé au pouvoir à Kiev ? En théorie, une élection présidentielle était prévue fin mars 2024 dans le pays. Mais le gouvernement reste indécis quant à son organisation. "Ce n'est pas le moment pour des élections", avait même tranché l'actuel président, début novembre. Dans la capitale ukrainienne, certains experts estiment même que le général pourrait constituer une alternative politique crédible à Zelensky, une fois son mandat terminé.

Les rumeurs de dissensions entre le président et son commandant en chef se sont encore accentuées mi-décembre, après la découverte de micros cachés dans le bureau de Valeri Zaloujny. D'autres enregistreurs ont aussi été trouvés dans une autre pièce, où travaillaient plusieurs de ses assistants. Espionnage de Moscou ? Manœuvre de surveillance politique venue du pouvoir ? Aucune piste sur l'origine de ce dispositif d'écoute n'a à ce stade été avancée.

L'incident n'a en tout cas pas cadenassé le franc-parler du militaire. Lors de son échange avec la presse mardi, ce dernier a émis quelques réserves, cette fois à propos du nombre de personnes qu'il sera possible de mobiliser prochainement pour combattre au sein des troupes ukrainiennes. Zelensky avait évoqué l'objectif de 500.000 nouveaux soldats à dépêcher dans l'armée. Des propos pointés du doigt par Zaloujny, qui a précisé qu'il n'aurait jamais voulu que ce chiffre soit communiqué publiquement. De quoi exposer encore les tensions entre le général et son président.