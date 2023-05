Portugal : la cigarette bientôt interdite sur les terrasses couvertes et près des écoles

"Notre objectif est d’aboutir à une génération sans tabac d’ici à 2040". Pour durcir les lois contre le tabagisme, le Portugal a adopté une série de mesures prévoyant notamment l’interdiction de fumer autour des écoles et des hôpitaux, a annoncé jeudi 11 mai Manuel Pizarro, le ministre de la Santé. "Avec cette loi, nous souhaitons que les plus jeunes vivent dans des environnements sans tabac, diminuer l’incitation à fumer et permettre aux fumeurs de surmonter leur dépendance", a-t-il déclaré à l'issue d'un conseil des ministres.

"Cette loi s’inscrit dans la volonté européenne antitabac, mais nous souhaitons aller plus loin", a-t-il encore précisé.