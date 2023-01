Portugal : un légendaire surfeur brésilien se tue sur les vagues géantes de Nazaré

Plusieurs professionnels du monde entier, également présents à Nazaré jeudi, ont rendu hommage à Freire. "Aujourd'hui, nous avons perdu l'un des nôtres", a écrit sur Instagram le spécialiste du surf de grosses vagues Nic von Rupp. "J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Marcio. (...) Aujourd'hui, je l'ai vu surfer toute la journée à Nazaré avec un énorme sourire. C'est avec cet énorme sourire que je me souviendrai de lui". Également sur Instagram et depuis Nazaré, le surfeur Thiago Jacare, compatriote de Freire, a rendu hommage à son ami qui était selon lui "plus qu'une idole" et un "véritable héros".