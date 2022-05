Possible tentative de coup d'État déjouée au Mali : ce que l'on sait

Cette annonce fait suite au retrait retentissant, ce dimanche 15 mai, du pays de la force conjointe du G5 Sahel crée en 2014 avec la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Même si le porte-parole du gouvernement malien n'a pas spécifié quel était "l'État occidental" qui aurait concouru à ce "dessein malsain", une majorité de Maliens ont pensé que la France a joué un rôle non négligeable.

"Au Mali, on accuse à demi-mot les puissances étrangères et évidemment on pense tout de suite à la France. La France qui aurait, d’une part, eu un rôle à jouer dans la difficulté pour le Mali à prendre la présidence du G5 Sahel (en février dernier)", a rapporté Jérôme Pigné, membre du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, sur les antennes de France 24.