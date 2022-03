Pour illustrer la guerre en Ukraine, une télévision israélienne utilise des images... de Star Wars !

On observe qu'en marge du conflit en Ukraine, les vidéos diffusées se révèlent régulièrement soumises à caution. Si les médias traditionnels font généralement preuve de prudence et cherchent à s'assurer de la provenance des images qu'ils mettent à l'antenne, les internautes sur les réseaux sociaux se montrent souvent moins rigoureux. Depuis le début du conflit, TF1info a consacré un article entier, puis un second quelques jours plus tard, aux vidéos détournées circulant en ligne. Si le cas de figure le plus classique est celui d'une séquence bien réelle, souvent ancienne mais sortie de son contexte, on en voit aussi apparaître d'autres reposant sur des images de synthèse, voire tirées de jeux vidéos.

Dans les premiers jours du conflit, un conseiller municipal et communautaire d'opposition de Bastia avait relayé auprès de ses abonnés sur Twitter une scène ayant largement circulé. Des immeubles observés de nuit, au loin, tandis que des lumières laissaient penser dans le ciel à des tirs soutenus. "C’est la guerre", lançait-il en commentaire, "l’acte le plus grave sur notre continent depuis la seconde guerre mondiale". À ceci près qu'il s'agissait d'images tirées de War Thunder, un jeu sorti en 2012. L'Agence France Presse a elle aussi repéré des détournements basés sur des productions vidéoludiques. Plusieurs séquences se sont répandues en Afrique francophone (sur Facebook en particulier), montrant à nouveau des scènes de guerre décrites comme liées à l'actualité. De nouveau dans l'obscurité, on observe sur ces séquences ce qui ressemble à des tirs en rafales vers de possibles avions militaires. Cette fois, il s'agit de séquences tirées du jeu ARMA 3, qui furent capturées plusieurs mois avant le début du conflit.