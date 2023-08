Pour limiter l'addiction aux écrans, la Chine va limiter drastiquement l'accès des mineurs à internet

Ce nouveau cadre, qui sera mis en place via des moyens techniques qui n'ont pas été détaillés, permettra de "créer un environnement internet sécurisé et sain pour les mineurs", dans la foulée d'autres mesures prises ces dernières années pour "réduire l'addition des mineurs à internet", assure l'instance, qui veut rendre plus positifs le rôle et l'usage de la toile.

À noter, toutefois, que les parents qui le voudront pourront désactiver ces mécanismes s'ils le souhaitent. En plus, les produits éducatifs réglementés et les applications de services d'urgence ne seront pas soumis à ces limites.