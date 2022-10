Pour lutter contre le changement climatique, la Nouvelle-Zélande veut taxer les pets de vaches

Des flatulences coûteuses. Dans sa démarche de lutte contre le réchauffement climatique, la Nouvelle-Zélande de Jacinda Arden met sur sur la table une proposition pour le moins...surprenante. Selon un projet gouvernemental publié le 11 octobre dernier, la Première ministre entend forcer les agriculteurs néo-zélandais à payer des taxes pour les émissions de gaz à effet de serre de leur bétail, au premier rang desquelles figurent les pets et autres rots des vaches et moutons.

Il faut dire qu'en Nouvelle-Zélande, l'agriculture représente 50% des émissions totales du pays. Une situation due au développement de cette branche de l'économie. En tout, le pays abrite 10 millions de bovins et plus de 25 millions de moutons. Or, ces deux animaux sont des ruminants, un processus de digestion à l'origine de nombreuses émissions de méthane sous la forme de pets ou de rots. Au total, 91% des émissions de méthane de la Nouvelle-Zélande proviennent des bétails du pays.

"Aucun autre pays au monde n'a encore développé de système de tarification et de réduction des émissions agricoles, nos agriculteurs devraient donc bénéficier du fait d'être les premiers à agir", a insisté la Première ministre lors d'une conférence de presse, mardi 11 octobre. Ce plan doit s'inscrire dans la transition écologique du pays qui veut se diriger "vers un avenir à faibles émissions" de gaz à effet de serre. "L'objectif est de réduire les émissions de méthane - d'origine animale - de 10 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2017, et de 24 à 47 % d'ici 2050", confirme un plan national publié en mai dernier.