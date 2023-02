Pour réduire sa dépendance alimentaire, la Chine se met à cloner des "super-vaches"

Les trois veaux clonés ont vu le jour dans la région autonome du Ningxia (dans le nord-ouest du pays), entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier. Le premier serait né par césarienne en raison de sa taille relativement importante de 56,7 kilogrammes, précise le journal local Ningxia Daily, qui cite un responsable. Si l’on en croit les scientifiques, ces "super-vaches" seront en mesure de produire jusqu’à 18 tonnes de lait par an, soit 100 tonnes de lait au cours de leur vie. Pour se faire une idée plus précise, c’est presque deux fois plus qu’une vache laitière française.