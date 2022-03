Pourparlers Ukraine-Russie : les avancées positives font réagir les marchés

S'il convient d'éviter tout excès d'optimiste dans le dossier des négociations entre l'Ukraine et la Russie, les marchés financiers, eux, n'ont pas tardé à réagir aux dernières nouvelles encourageantes. Car ce mardi 29 mars, alors que les négociateurs des deux pays sont réunis à Istanbul, en Turquie, les pourparlers semblent progresser dans le bon sens. En attestent les déclarations, notamment, du chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, qui a fait état de "discussions substantielles".

En conséquences, vers 15h (heure de Paris), la Bourse de Paris grimpait de 3,41%, celle de Francfort de 3,07%, Milan de 3,10% et Londres de 1,14%. L'Euro Stoxx 50, indice européen de référence, prenait 3,28%. À la Bourse de Moscou, l'indice libellé en dollar RTS montait de plus de 7%. Wall Street a ouvert dans le vert également, le Dow Jones prenait 1,10%, le S&P 500 1% et le Nasdaq 1,23% dans les premiers échanges.