Pourparlers Russie/Ukraine : qui sont Kuleba et Lavrov, les ministres des Affaires étrangères des deux pays

"L’Ukraine ne s’est pas rendue, ne se rend pas et ne se rendra pas". C'est ainsi que Dmytro Kuleba a débuté sa conférence de presse après son court entretien avec Sergueï Lavrov, ce jeudi 10 mars. Les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien venaient de passer ensemble à peine plus d'une heure, chaperonnés par leur homologue et hôte turc à Antalya. Le chef de la diplomatie ukrainienne n'avait que peu de choses à rapporter de la discussion, et le mince espoir d'un cessez-le-feu s'est évanoui. Les deux hommes se rencontraient pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a tout juste deux semaines, le 24 février.