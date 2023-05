Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il se rendre en Mongolie dimanche ?

Des intérêts géopolitiques majeurs motivent cette visite. La présidence a ainsi évoqué un "enjeu très important" sur le "plan géostratégique", qui s'inscrit dans la volonté de Paris de "desserrer la contrainte qui s'exerce sur les voisins de la Russie et leur ouvrir le choix de leurs options".

La Mongolie est aux prises avec l'instabilité politique et la corruption depuis sa première Constitution démocratique en 1992, à sa sortie de l'orbite soviétique et une majorité de ses 3,4 millions d'habitants subissent toujours de plein fouet la pauvreté. Mais c'est aussi un État "qui a un modèle de gouvernement qui est libéral, qui tient des élections, qui a connu des alternances, et qui par ailleurs cherche à diversifier ses partenariats pour être plus robuste et pouvoir traiter dans de meilleures conditions avec ses grands voisins russe et chinois", a tenu à souligner l'entourage d'Emmanuel Macron.

Actuellement, 86% des exportations de la Mongolie, toutes marchandises confondues, ont la Chine pour destination. Le charbon représente la moitié de ces achats chinois. Le pays "ne veut surtout pas brusquer ses puissants voisins, afin de conserver une marge de manœuvre et de profiter des échanges commerciaux", mais il "tâche dans le même temps d'entretenir des relations avec les pays développés et démocratiques, comme la France", a expliqué au Point Antoine Maire, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche stratégique.