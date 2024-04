Pourquoi l'Écosse a-t-elle l’espérance de vie la plus faible d’Europe occidentale ?

L'Écosse est le pays d'Europe occidentale où l'espérance de vie est la plus basse, alerte le directeur de la Public Health Scotland. Une baisse de l'espérance qui se poursuit dans ce pays, en raison de facteurs liés à la santé et à la situation économique.

Depuis maintenant déjà plusieurs années, l'Écosse remporte la triste palme de l’espérance de vie la plus basse d’Europe occidentale. Une situation qui s'aggrave depuis plusieurs années, au point de valoir une alerte, lancée début avril par Paul Johnston, le directeur de Public Health Scotland. À l'heure actuelle, les hommes et les femmes d'Écosse meurent un peu plus de deux ans plus tôt que leurs voisins d'Angleterre.

Selon Paul Johnston, "les Écossais meurent aujourd'hui plus jeunes que les habitants de n'importe quel autre pays d'Europe occidentale. Les gens passent une plus grande partie de leur vie en mauvaise santé. L'écart d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches se creuse. Nous avons connu de grands progrès dans le passé, mais à l'heure actuelle, la santé de l'Écosse se dégrade".

L'espérance de vie, qui s'était stabilisée entre 2014 et 2016, a diminué au cours des dernières années. Plusieurs facteurs entre en jeux devant l'ampleur du phénomène.

L'obésité et l'alcool parmi les causes

Parmi les causes avancées de ce recul progressif, on retrouve des raisons de santé, à commencer par l'obésité. Selon Obesity Action Scotland, En 2022, 70 % des hommes souffraient de surpoids, parmi lesquels 28 % qui sont obèses. Du côté des femmes, 63 % étaient en surpoids, dont 30 % en situation d'obésité.

À ces statistiques s'ajoutent d'autres problèmes sanitaires, comme la consommation d'alcool dans le pays. En 2022, 1276 personnes sont mortes des suites d'une maladie causée par l'alcool, d'après la National Records of Scotland. Ce facteur non négligeable représente un vrai fléau sanitaire pour le pays. Les décès dus à l'alcool continuent d'être plus fréquents dans les zones les plus défavorisées.

Des inégalités sociales et géographiques très prononcées

L’espérance de vie diffère fortement selon l’endroit et le milieu social où l’on vit. À Glasgow, l’espérance de vie varie fortement entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de la ville. En 2021, si vous viviez à Pollokshields West, l’espérance de vie était de 83 ans, tandis que dans le Grand Govan, elle était de 65,4 ans, soit un écart de 18 ans. Des résultats traduisent la présence de fortes inégalités en Écosse, selon le niveau et le mode de vie.

D'après les statistiques du gouvernement, on estime que 21 % de la population écossaise (1.110.000 personnes) vivait dans une situation de pauvreté relative, contre 19% auparavant. Une situation qui s'est aggravée du fait, notamment, de l'augmentation du coût du logement entre 2020 et 2023, et de la pandémie de Covid-19.