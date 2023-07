Pourquoi la nomination de l’Américaine Fiona Scott Morton à un poste clé de l'UE fait polémique

Mais pourquoi donc la nomination de Fiona Scott Morton pour assurer ces missions fait-elle autant réagir ? L’appel à une économiste étrangère à l’Union européenne est critiqué par de nombreux responsables politiques. Outre sa nationalité, le profil de cette ancienne responsable de l'analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice sous Barack Obama interroge. Les plus sceptiques redoutent de possibles conflits d’intérêts avec les positions de Washington sur la question des GAFAM.

Et ce, d’autant plus que le reste du CV de Fiona Scott Morton suscite aussi des critiques sur son indépendance pour ses liens avec les GAFAM. La spécialiste, par ailleurs enseignante à la prestigieuse université américaine de Yale, a notamment été consultante pour Amazon, Apple et Microsoft. La presse américaine l’a déjà épinglé à plusieurs reprises par le passé pour être restée longtemps très discrète sur ces liens avec ces multinationales.