Pourquoi la Russie accuse-t-elle l'Ukraine de vouloir se procurer des armes nucléaires ?

Tout part d'une extrapolation. Effectivement, le 21 février, le président ukrainien a demandé "des consultations immédiates des membres du Conseil de sécurité de l'ONU au nom de l'article 6 du mémorandum de Budapest". Une référence à un document signé en 1994 entre trois anciens pays du bloc soviétique et les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Parmi ces trois signataires, l'Ukraine. Le pays, qui était la troisième puissance nucléaire du monde au sortir de la guerre grâce à l'arsenal laissé par l'Armée rouge, ratifie le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en échange de garanties sur sa sécurité, son indépendance et son intégrité territoriale. Or, avec l'annexion de la Crimée et l'indépendance d'une partie du Donbass, la Russie est venue compromettre ces accords, comme le rappelait France 24 en 2014.