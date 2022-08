Précarité menstruelle : les tampons et serviettes hygiéniques gratuits en Écosse

"Fournir un accès à des protections hygiéniques gratuites est fondamental en termes d'égalité et de dignité", a souligné la ministre à la Justice sociale Shona Robison, cité dans un communiqué. "C'est encore plus important à un moment où les gens sont amenés à faire des choix difficiles en raison de la crise du coût de la vie", a-t-elle ajouté, alors que l'inflation approche les 10% au Royaume-Uni et que la flambée des factures d'énergie touche durement les plus modestes.